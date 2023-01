Die wegen Mordes an ihrem Neugeborenen in Wurzen verurteilte Frau akzeptiert das Urteil nicht und legt Revision ein. Das hat am Freitag das Landgericht Leipzig mitgeteilt. Die 33 Jahre alte Frau aus Ungarn war am 4. Januar wegen Mordes zu einer lebenslange Haftstrafe verurteilt worden. Dem Jungen, der nachträglich den Namen Janos erhielt, sei "außergewöhnlich intensiv Gewalt zugefügt worden", sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß vorige Woche.

Die Leiche des Jungen war am 10. November 2021 in einer Gefriertruhe einer Unterkunft für Arbeiter in Wurzen entdeckt worden, eingewickelt in eine Plastiktüte. Rechtsmediziner stellten an dem Leichnam stumpfe Gewalt sowie elf Stich- und Schnittverletzungen am Hals fest. Letztendlich sei das Baby an einer Luftembolie gestorben. Richter Weiß sprach von einem Martyrium, das Janos in seinem kurzen Leben durchlitten haben musste. "Es gab zehn Probierschnitte, ehe ihm der Hals durchgeschnitten wurde."