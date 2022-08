Prozess Landgericht Leipzig: Verhandlung wegen Baby-Mord in Wurzen

Hauptinhalt

Am Landgericht Leipzig beginnt am Freitag ein Mordprozess gegen eine Frau. Die 33-Jährige soll im vergangenen November in Wurzen ihr Kind getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr niedrige Beweggründe für die Tat vor.