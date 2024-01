Gerade letzteres sei ganz wichtig, um so eine Aktion erfolgreich zu machen, sagt Wissenschaftler Kliment. Schwierig könnte es dann noch einmal werden, wenn der Eintritt in Museen irgendwann wieder kostenpflichtig würde: "Dann fallen die Besucherzahlen zunächst mal in ein Loch. Das ist immer so."

Finanziell stabiler ist da ein anderes Modell, welches die Stadt Leipzig derzeit testet: Opern- und Theaterveranstaltungen, bei denen nur das gezahlt wird, was man kann: "Pay what you want" Kliment meint dazu: "Interessanterweise ist es sehr häufig so, dass bei diesem Modell kaum Umsatzausfälle zu verzeichnen sind. Also, die Leute bezahlen tatsächlich mehr oder weniger das, was sie auch bei einem Eintritt bezahlt hätten." Wahrscheinlich werden also die Angebote der Leipziger Museen und Theater mehr Besucher anziehen. Allerdings vor allem die, die sich eh schon für Kultur begeistern.