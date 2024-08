Clubsterben, Verdrängung, Beschwerden Nachtkultur in Mitteldeutschland unter Druck

26. August 2024, 11:57 Uhr

In Leipzig schließt zum Jahresende der Technoclub IFZ. In Magdeburg sterben schon seit Jahren die Bars am früher beliebten Hasselbachplatz. In Jena gibt es immer wieder Konflikte zwischen Anwohnern und Veranstaltern wegen der Lautstärke, da Jena in einem geräuschempfindlichen Kessel liegt. In vielen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich: Die Nachtkultur hat es schwer. Aber es besteht auch Hoffnung.