Denn um zwei Meter pro Jahr soll das Wasser in den künftigen Seen ansteigen, erklärt Berkner. Grundwasser fließt zwar ohnehin in die Restlöcher, sobald die Pumpen der Tagebaue abgestellt werden. Doch ohne zusätzliche Flutung dauere das extrem lange, betont auch Carsten Drebenstedt, Professor für Bergbau-Tagebau an der TU Freiberg. Zudem solle eine gezielte schnellere Flutung die Böschungen stabilisieren und die Wasserqualität erhöhen.

Grünen-Politiker Zschocke macht deshalb Druck und fordert, dass das wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept nun zügig entwickelt werde. Er will zudem, dass die Funktion der Seen neu diskutiert wird. Es stelle sich die Frage, "inwiefern die Bergbaufolgeseen künftig zum Beispiel auch eine viel stärkere Speicherfunktion bekommen, um zum Beispiel in langen Trockenphasen, die wir gerade in den letzten Jahren erlebt haben, dazu dienen, den Mindestabschluss für die Gewässer im Südraum Leipzig sicherzustellen, also um zum Beispiel auch sicher zu stellen, dass der Auwald nicht austrocknet". Doch dann veränderten sich auch die Nutzungsmöglichkeit der Seen, sagte Zschocke. Der gesamte Gewässerverbund im Raum Leipzig müsse neu simuliert und gesteuert werden, um sich auf Klimaveränderungen einzustellen. In der Lausitz wird schon länger über die Speichermöglichkeiten der Seen nachgedacht – nun könnte es auch im Leipziger Neuseenland soweit sein.