Zimmer steigt den Absetzer auf einer Metalltreppe hoch. Der Wind weht ihm ins Gesicht. Die Förderbänder surren stetig. Doch der Eindruck der Gleichmäßigkeit täuscht. Noch 2022, in der Energiekrise, förderte die Mibrag rund 17 Millionen Tonnen Kohle. Vergangenes Jahr waren es fast 30 Prozent weniger. Die Kohle verliert im Energiemix an Bedeutung.

"Also wir füllen diesen Tagebau wieder auf", erklärt Zimmer. "Wir bringen kulturfähigen Boden in die oberste Schicht, machen landwirtschaftliche Nutzfläche drauf und vergeben sie dann an die Bauern." In Zukunft werde aber der Fokus von der Landwirtschaft in Richtung Wald gehen, sagt Zimmer. "Also wir werden hier mehr und mehr Waldflächen herstellen und auch Flächen für eine naturnahe Entwicklung".