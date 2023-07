Unbekannter setzte Notruf in Leipzig ab

Wer in der vergangenen Woche den Notruf in Leipzig abgesetzt hatte, ist bisher unklar. Nach eigenen Angaben dauerten die Ermittlungen der Polizei an. Dabei arbeite die Polizei auch mit Kollegen aus Nordrhein-Westfalen zusammen. Diese sind für die "nora-"App zuständig. Über diese Notruf-App der Bundesländer war am Donnerstagvormittag (6. Juli 2023) gegen 10:30 Uhr Alarm in Leipzig geschlagen worden. Zwei verdächtige Personen sollten sich im Umfeld des Anton-Philipp-Reclam-Gymnasiums aufhalten, hieß es.

Polizei schneller als der Telefon-Hinweis

Der App-Alarm landete laut Polizeisprecherin Leverenz sofort bei der Polizei. Die habe ihre "lebEl-Einheit" los geschickt, die zuständig für lebensbedrohliche Einsatzlagen ist. Nach MDR-Informationen waren die Beamten so schnell da, dass es in der kurzen Fahrtzeit nicht mehr gelang, jemanden in der Schule im Zentrum-Südost zu erreichen. Lehrer und Schüler waren entsprechend überrascht, als plötzlich SEK-Beamte das Gebäude stürmten. Bei einigen Schülern seien Tränen geflossen. Das Gebäude wurde evakuiert, für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ging es entlang schwer bewaffneter Polizisten in Reih und Glied hinaus. Nachdem die Beamten keinen Täter ausfindig machen konnten, gaben sie gegen 13 Uhr Entwarnung.

Die für lebensbedrohliche Lagen zuständige Polizeieinheit war schnell vor Ort am Reclam-Gymnasium in Leipzig. Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Fehlalarme in München und Berlin

Eine Stunde nach dem Leipziger Alarm hatte es auch eine Amok-Warnung an einer Grundschule in München-Neuperlach gegeben. Dort war von einem bewaffneten Mann die Rede. Acht Tage zuvor hatte die nora-App einen Mann mit Waffe an der Gemeinschaftsschule Carl-von-Ossietzky in Berlin-Kreuzberg gemeldet. Auch das erwies sich mutmaßlich als Fehlalarm.

