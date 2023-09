Antisemitismus-Vorwürfe Weitere Anklage gegen Sänger Gil Ofarim

In Leipzig beginnt am 7. November vor der 6. Strafkammer des Landgerichts der Prozess gegen Gil Ofarim. Der Musiker muss sich gut zwei Jahre nach einem Vorfall in einem Leipziger Hotel wegen mutmaßlicher falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten, wie das Landgericht am Montag in Leipzig mitteilte. Zudem ließ es eine weitere Anklage der Staatsanwaltschaft vom 19. August 2022 zu. Dabei geht es um den Vorwurf einer falschen Versicherung in Eides Statt in zwei Fällen. Einmal geht es um Betrug und einmal um versuchten Betrug.