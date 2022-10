Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim ist vorerst geplatzt. Das Landgericht Leipzig hob am Montag die zunächst bis Ende November geplanten Termine auf. Die sechste Strafkammer begründete dies unter anderem mit einem kurzfristigen sogenannten Adhäsionsantrag der Nebenklage. Ursprünglich sollte der Prozess am kommenden Montag in Leipzig starten.