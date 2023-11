Für ein außergewöhnliches Bühnenbild sucht die Oper Leipzig alte Tische, die nicht mehr gebraucht werden. Wie die Oper mitteilte, würden die Möbelstücke für die Inszenierung "Mary, Queen of Scots" benötigt, die am 16. Dezember Premiere feiert. Die Tische sollten rechteckig, möglichst aus Holz und die Platte mindestens 1,40 Meter mal 60 Zentimeter groß sein, teilte die Pressestelle der Oper mit. Farbe und Zustand seinen egal - nur stabil müssen sie noch sein, da die Bühnenbildner die alten Tische in "skulpturale Kunst" einarbeiten wollen.