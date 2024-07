Vor Landtagswahl Demonstranten stören SPD-Wahlveranstaltung in Leipzig

Die Wahlkämpfer beantworten unterdessen im Saal auch kritische Fragen aus dem Publikum - zum Sterben der kleinen Städte, zur Kritik an der Wehrpflichtprüfung , zu Integration von Migranten an Schulen. Am Ende ergreift Erwin Leister, früher Regisseur an der Musikalischen Komödie, das Wort: "Was wir alle lernen müssen, ist Toleranz", so das Resümee des 99-Jährigen. Dafür bekommt er stehenden Applaus.

Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht am Dienstag die Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch. Wie die Pressestelle der Bundeswehr mitteilte, will er sich über Auftrag und Fähigkeiten der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Mitarbeitenden informieren. In Delitzsch werden in elf verschiedenen Lehrgängen Unteroffizier- und Feldwebelanwärter ausgebildet. Am Montag hatte Pistorius bereits die General-Olbricht-Kaserne in Leipzig besucht und sich über die Arbeit der dort stationierten Feldjäger informiert.