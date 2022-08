Am Donnerstag beginnt der Strafprozess gegen den ehemaligen MDR-Unterhaltungschef Udo Foht vor dem Landgericht Leipzig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren TV-Manager in 13 Fällen Betrug vor, zudem Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den MDR. Die Vorwürfe beziehen sich laut Anklage auf die Jahre 2006 bis 2011. "Er soll von verschiedenen Bekannten Gelder erlangt und erhalten haben, ohne diese zurückzuzahlen", sagte der Vizepräsident des Landgerichts Leipzig, Johann Jagenlauf, MDR SACHSEN. Die Höhe des entstandenen Schadens sei schwer zu beziffern, sie liege schätzungsweise bei einer Viertelmillion Euro.

Entweder sollten die Summen durch höhere Rechnungen an den MDR abgegolten oder gar nicht zurückgezahlt werden. Zudem soll Foht den Geschädigten künftige TV-Produktionen in Aussicht gestellt haben. 19 Verhandlungstage sind eingeplant. Das Landgericht will 16 Zeugen laden, die als Beteiligte und/oder Betroffene aussagen sollen. Darunter sollen auch wichtige Manager aus der Schlagerbranche sein.

Der jetzige Prozessauftakt hat bereits Folgen: So ist die MDR-Landesfunkhausdirektorin in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, vorige Woche von ihrem Amt zurückgetreten. Hoge-Lorenz begründete ihren Schritt damit, die berufliche Verstrickung ihres Ehemannes in der Foht-Affäre nicht transparent angegeben zu haben: "Ich habe es vor meinem Amtsantritt als Landesfunkhausdirektorin Sachsen-Anhalt versäumt, klar darüber zu informieren, dass mein Ehemann vor über zehn Jahren in der Causa Foht eine Rolle gespielt hat."