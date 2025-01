40 Holzkreuze stehen seit Sonntag im Leipziger Stadtteilpark Rabet - symbolisch für geschlossene Kulturstätten. Auf jedem der bunten Kreuze steht der Name eines Clubs, einer Kneipe oder anderen Kulturorten, die in den vergangenen Jahren schließen mussten. Urheber der Kunstaktion ist - so steht es auf einem Schild - die Aktionskunstgruppe WBW AG.



Bei der Stadt Leipzig weiß man um die Aktion. Man prüfe zur Zeit, ob die Holzkreuze stehen bleiben oder entfernen werden, hieß es auf Anfrage. Die Künstlergruppe war in den vergangenen Wochen auch mit "Fake-Bau-Plakaten" aufgefallen, auf denen verkündet wurde, dass zum Beispiel der Lene-Voigt Park einem Parkplatz weichen solle.