Eine ganze Woche lang wird 1924 in Leipzig über den Rundfunk debattiert. Das allein zeigt schon, wie neu und ungewöhnlich die drahtlose Übertragung von Tönen ist. Zweiter Punkt der "Ersten deutschen Radiowoche" ist die Eröffnungsfeier für den Leipziger Sender. Um halb drei am Nachmittag des 1. März 1924 kommen die ersten Worte aus dem Leipziger Äther: "Hallo, hallo – hier ist Leipzig, hier ist der Leipziger Meßamtssender der Reichs-Telegraphen-Verwaltung für Mitteldeutschland, wir senden auf Welle 450!"

Der "Meßamtssender" sendet tatsächlich aus dem Messeamt in der Alten Waage am Leipziger Markt. Die Räume hat die Stadt bereitgestellt, ebenso das städtische Johanneshospital in der heutigen Prager Straße, auf dessen Dach die beiden 30 Meter hohen Antennenmasten stehen.