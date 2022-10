Seit dem frühen Dienstagmorgen finden großangelegte Razzien in verschiedenen Arztpraxen statt. Nach Recherchen von MDR exakt handelt es sich dabei um das Kopfzentrum Leipzig. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) aus Leipzig betreibt HNO-Praxen im Osten Deutschlands. In Leipzig und weiteren Städten werden rund 30 Objekte durchsucht - unter anderem Praxis- und Geschäftsräume sowie Wohnungen, teilten Staatsanwaltschaft Leipzig und Polizeidirektion Leipzig mit. Die Durchsuchungen dauern derzeit noch an.