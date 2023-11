Die Entscheidung für Astrid Böhmisch als zukünftige Chefin der Leipziger Buchmesse kam für viele in der Buchbranche überraschend. Das haben Verlegerinnen und Verleger MDR KULTUR mitgeteilt. In der Buchbranche sei Astrid Böhmisch noch weitgehend unbekannt. "Mir ist sie weder namentlich noch persönlich bekannt gewesen", erklärte Annika Bach von der Leipziger Verlagsgruppe Seemann Henschel.

"Das ist mutig, ein für viele unbeschriebenes Blatt in diese Position zu bringen, aber es ist nicht unmöglich, dass es eine gute Wahl ist", urteilte der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlags, Roman Pliske. Die Geschäftsführung der Leipziger Messe ihrerseits unterstrich in ihrer eigenen Mitteilung, dass Böhmisch über "beste Kontakte in die Literaturwelt und in die Verlags- und Medienbranche" verfüge.