Mit Astrid Böhmisch bekommt die Leipziger Buchmesse nach über 30 Jahren – und mitten in den Vorbereitungen für die Ausgabe 2024 – ein neues Gesicht. Wie die Leipziger Messe am Montagnachmittag bekanntgegeben hat, übernimmt Böhmisch die Stelle als Direktorin zum 1. Januar 2024. Sie folgt auf Oliver Zille, der im Sommer nach über 30 Jahren überraschend seinen Rückzug angekündigt hatte. Zille wird die Buchmesse noch bis Ende des Jahres leiten.

Böhmisch ist seit vielen Jahren erfahren in der Buch- und Medienbranche. Nach Messe-Angaben hat sie Germanistik und Anglistik studiert und ist aktuell in Berlin als Business Consultant für Medienunternehmen tätig.

Zuvor verantwortete Böhmisch demnach bis 2022 als General Manager die deutschsprachigen Märkte des Frankfurter Digitaldienstleisters Bookwire. Auch war sie vier Jahre lang für das Marketing des Piper Verlages zuständig. Von 2006 bis 2015 habe sie in unterschiedlichen Positionen für das Marketing der Senator Entertainment gearbeitet, zuletzt als Executive Vice President Marketing & Publicity.

Astrid Böhmisch verfügt über ausgezeichnete Expertise und beste Kontakte in die Literaturwelt und in die Verlags- und Medienbranche. Sie kennt sich außerdem sehr gut im Messe- und Projektgeschäft aus.

Die Geschicke der Leipziger Buchmesse zu übernehmen, sei "eine große Ehre und spannende Herausforderung", wurde Böhmisch in der Mitteilung zitiert. Die Messe sei für Verlage, Literaturschaffende und Lesebegeisterte ein absoluter Höhepunkt im Jahr. "Ich freue mich darauf, die einzigartige Verbindung von Leipziger Buchmesse, Leipzig liest und Manga-Comic-Con gemeinsam mit allen Beteiligten zu gestalten und in die Zukunft zu führen", so Böhmisch.