Musikprojekt Elektronische Beats und Texte mit Sinn: Antlitz aus Regis-Breitingen

Vom kleinen Soundstudio in Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig auf die große Musikpreisbühne: So lässt sich der bisherige Werdegang des Bandprojekts Antlitz beschreiben. Denn sie haben zum zweiten Mal in Folge den Rock-Pop-Preis abgeräumt - als einzige Band aus Sachsen. Irgendwo zwischen aussagekräftigen Texten und viel elektronischen Beats liegt ihr Geheimnis. MDR SACHSEN ist auf Spurensuche gegangen.