In der Schimpansen-Gruppe des Zoos Leipzig ist eine Auseinandersetzung so eskaliert, dass der 47 Jahre alte Schimpanse Robert starb. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Demnach ist der Affe in einem Wassergraben im Pongoland ertrunken. "Aufgrund plötzlich einsetzender und heftiger Auseinandersetzungen in der Menschenaffengruppe wurde das ehemals ranghöchste und inzwischen in der Hierarchie abgestiegene Männchen von Gruppenmitgliedern offenbar derart in die Enge getrieben, dass es über die Sicherheitsbegrenzungen hinweg in den tiefen Teil des Grabens gelangt ist", schreibt der Zoo in einer Mitteilung.