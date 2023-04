Künstliche Intelligenz Lieferroboter "Husky" soll Post in Schkeuditz austragen

Künstliche Intelligenz und Robotertechnik kann für Städte und Kommunen hilfreich sein, um Daten etwa für Bauvorhaben zu sammeln. Der Ort Barleben in Sachsen-Anhalt etwa scannt Straßen über Smartphones ab, um Schlaglöcher aufzuspüren. In Schkeuditz in Nordsachsen werden nun ein Lieferroboter und Lastenräder getestet. Sie sollen die Verwaltung entlasten und den Bürgern dienen. Doch bevor der Roboter "Husky" losdüsen kann, muss er noch viel lernen.