Wegen einer Drohung hat die 16. Oberschule in Leipzig den Unterricht am Dienstag absagen müssen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war am Montagabend per E-Mail die Androhung einer Straftat bei der Schule eingegangen. Daraufhin habe die Schulleitung präventiv beschlossen, den Unterricht ausfallen zu lassen.