Eigentlich hat sich Andreas Börstler schon in die Rente verabschiedet. Mit einer solchen Ehrung auf den letzten Metern hatte der frische Ruheständler nicht mehr gerechnet. In Berlin ist der ehemalige Lehrer der Wilhelm-Ostwald-Schule in Leipzig am Montag mit dem Deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" gekürt worden. "Für mich war das ein tolles Gefühl, vor allem vor dem Hintergrund, dass mich meine Schüler nominiert haben", erklärt Börstler MDR SACHSEN kurz nach der Preisverleihung am Telefon. "Seit einem dreiviertel Jahr bin ich im Ruhestand. Es waren Schülerinnen und Schüler meiner letzten Leistungskurse, die mich nominiert haben. Ein schöner Ausstieg nach 41. Berufsjahren. Da kann ich ja nicht so viel falsch gemacht haben", erklärt der Lehrer freudig.