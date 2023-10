Die Spendengala des Bundespräsidenten findet seit 1988 jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Der Erlös des diesjährigen Events soll an die Stiftung "Kinder forschen" fließen. Die Stiftung kümmert sich um Bildungsangebote im naturwissenschaftlichen Bereich in Kindertagesstätten und Grundschulen.