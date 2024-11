Tatverdächtig sind demnach zwei Männer im Alter von 32 Jahren und 29 Jahren. Der 32-Jährige war am Mittwoch schwerverletzt im Stadtteil Wahren gefunden worden. Später starb er in einer Klinik.

Anwohner hatten nach eigenen Aussagen am Mittwochabend einen lauten Streit und mehrere Schreien gehört. Diese Angaben hat die Polizei jedoch bisher nicht bestätigt. Die herbeigerufenen Beamten fanden daraufhin im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Georg-Schumann-Straße einen verletzten und bewusstlosen Mann. Nach Reanimationsversuchen lieferte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus ein, wo er später an den Verletzungen verstarb.