Der Streik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) trifft am Mittwochabend auch die Fußball-Fans. Bei ihrer Fahrt zum Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Manchester City müssen sie sich auf Probleme bei der Anreise einstellen. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Verkehr am Mittwoch wieder aufgenommen werde, sagte ein Sprecher der LVB am Nachmittag. Zwar seien einige Buslinien, die von Subunternehmern bedient werden, nicht vom Warnstreik betroffen. Aber alle Fahrzeuge der LVB seien bislang in den Depots geblieben.