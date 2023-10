In Leipzig-Connewitz haben Unbekannte an einem erst unlängst fertiggestellten Gebäude einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden in dem Gebäude in der Bornaischen Straße mehrere Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse verstopft. Dadurch wurden Teile des Gebäudes geflutet.

