Die Kräuterwanderung im Auwald wurde vom Verein des Leipziger Wildtierparks organisiert. Knapp 30 Interessierte sind zu der einstündigen Wanderung gekommen. Die Hauptmotivation für viele: "Einfach mal wissen, was da alles am Wegesrand wächst." So auch bei Michail Michalakopoulos und Corinna Sehl. Sie wollten anlässlich ihres Jahrestages etwas unternehmen und möchten gleich nach der Wanderung selber Wildkräuter sammeln gehen.

Bildrechte: MDR/Leven Wortmann