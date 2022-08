Ines Einhenkel aus Zwickau kommt regelmäßig an den Stausee Schönheide. Dieses Jahr ist sie von den vielen wilden Himbeeren begeistert, die in der Umgegend wachsen. Bildrechte: Philipp Brendel

Ines Einhenkel aus Zwickau hat es sich an einem solchen Fleckchen gemütlich gemacht: "Seit 40 Jahren, seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin, kommen wir hier regelmäßig her."



Die 60-Jährige geht auch gerne im Waldgebiet um Schönheide wandern. Da ist der Stausee die richtige Abkühlung, sagt sie: "Ich bedauere, dass wir zu Hause nicht so einen schönen See in der Nähe haben. Es ist so eine friedliche Ruhe hier. Jeder respektiert den anderen."