Bauverzögerung Warten auf den Einzug: Firma hält Wohnungskäufer hin

13. Dezember 2023, 05:00 Uhr

Den Traum von einer Wohnung direkt am Zwenkauer See wollte sich das Ehepaar Schott erfüllen. Deshalb kaufte es eine etwa 120 Quadratmeter große Wohnung in einem Neubau – mit zwei Balkonen und Blick auf den See. Ein Einzug sollte eigentlich bereits im Dezember 2021 möglich sein. Doch dieser verzögerte sich immer wieder wegen eines fehlenden Abwasseranschlusses.