Mieten oder Kaufen? So finden Sie die passende Finanzierung fürs Wohneigentum

Nein. Die Finanzierung des eigenen Hauses und der eigenen Eigentumswohnung ist im Frühjahr 2022 aber anspruchsvoller geworden als in den vergangenen Jahren. Es hilft, wenn Sie dem Wunsch nach den eigenen vier Wänden geplant nachgehen.

Nahe beim Arbeitsplatz in der Innenstadt? Im Vorort oder draußen im Grünen mit möglichst viel Grundstück? Passt dieser Wunsch zu Ihrer Lebenssituation? Wenn in Familien beide Eltern arbeiten, müssen Sie sich die Frage stellen, wie Sie von Ihrer Immobilie zur Arbeit kommen. Sind möglicherweise zwei Autos erforderlich? Oder gibt es vor Ort einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr? Auch die wichtigsten Infrastrukturfragen am Wohnort sollten Sie klären: Wie weit ist es bis zu Schule und Kindergarten, Supermarkt und Baumarkt, Ärztin und Krankenhaus.