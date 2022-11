Die Tierschutzorganisation Peta hat den Zoo Leipzig beim Veterinäramt der Stadt angezeigt und in einem Schreiben auf eine schwere Verhaltensstörung bei einem vorgeblich im Zoo Leipzig lebenden Orang-Utan informiert. Wie die Tierschützer MDR SACHSEN mitteilten, fordern sie ein Ende der Menschenaffenhaltung im Zoo Leipzig.

Die Organsiation wies zudem auf den tödlichen Unfall eines Zoo-Schimpansen hin, der im September 2022 nach einer Rangelei mit Artgenossen ertrunken war. Das hat der Zoo auf seiner Internetseite eingeräumt und sich über den "ersten Vorfall" dieser Art mit Todesfolge in seinem Exotenareal "Pongoland" "zutiefst erschüttert" gezeigt.

Den neuen Vorfall hat laut Peta ein Augenzeuge im Zoo Leipzig beobachtet. Demnach habe sich Anfang November 2022 ein Orang-Utan in seinem Gehege mehrfach übergeben und sein Erbrochenes gegessen.

"Solche Verhaltensstörungen von in Zoos lebenden Menschenaffen sind leider keine Ausnahme, sondern durchweg die Regel. Sie entwickeln sich auch in vermeintlich bester Haltung, wie der im Leipziger Zoo", sagte Peta-Expertin Yvonne Würz MDR SACHSEN. Die promovierte Biologin verweist auf eine Petition, mit der sich die Organisation auf ihrer Kampagnenwebsite "für ein Auslaufen der Menschenaffenhaltungen in deutschen Zoos" einsetzt.