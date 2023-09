Die ersten Nachkömmlinge des Zuchtpaares haben bereits ihren Beitrag dazu geleistet. Sie wurden an andere Zoos abgegeben, haben dort mehrfach für Nachwuchs gesorgt und sind teilweise in zwischen sogar schon "Großeltern". Ob und wie es in Leipzig nach dem erneuten Rückschlag mit der Tapir-Zucht weitergeht, ist noch unklar.



In ihrem natürlichen Lebensraum in Südostasien gibt es nur noch weniger als 2.000 Schabrackentapire in kleinen, voneinander abgeschnittenen Populationen.