Oschmanns Thesen zur immer noch bestehenden Ungleichheit zwischen Ost und West sind auf große Resonanz gestoßen. Zahlreiche Artikel und Rezensionen sind erschienen, der Germanistikprofessor ist Gast in Talkshows gewesen und hat das Buch in Lesungen und Interviews vorgestellt. Weit über 150.000 Exemplare wurden bislang verkauft. Das Buch hat Diskussionen über die Unterschiede zwischen Ost und West, die Wiedervereinigung und eine Stigmatisierung Ostdeutscher angeregt. Ob das Buch tatsächlich in die Gesellschaft gewirkt habe, lasse sich nur schwer messen, so Oschmann.