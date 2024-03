Nach dem Brand eines Autos in Leipzig geht die Polizei von einem gezielten Anschlag aus. Den Angaben zufolge hat das Fahrzeug der Mutter eines 24 Jahre alten Lokalpolitikers der AfD gehört. Eine politische Motivation sei möglich, erklärte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA). Die Ermittlungen habe das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum übernommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt und die Polizei suche nach Zeugen, hieß es weiter.

Das Fahrzeug war laut Polizei am vergangenen Donnerstag vor einem Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde demnach niemand. An der Garage war ein Schriftzug mit einer Drohung entdeckt worden. Nach Recherchen von MDR SACHSEN geschah der nächtliche mutmaßliche Anschlag nach einer Debatte im Leipziger Stadtrat über eine Vorlage zum Leipzig-Pass. Demnach war dort der AfD-Politiker von einer SPD-Abgeordneten als "Faschist" beschimpft worden.