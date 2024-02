Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will im Wahljahr 2024 Kandidierende verstärkt vor Angriffen schützen. Wie das gelingen kann, haben Polizisten, Verwaltungsangestellte und Politiker am Dienstag auf einer Kommunal-Konferenz gesprochen. Die behandelte die Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern vor den Kommunalwahlen in Sachsen am 9. Juni. Demnach haben die Angriffe auf Politiker und Abgeordnete zugenommen.