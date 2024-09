Ab kommenden Montag wird die Brücke Wundtstraße in der Leipziger Südvorstadt umfassend saniert. Die Arbeiten sind laut Stadt notwendig, um die Verkehrssicherheit auch künftig gewährleisten zu können. Voraussichtlich bis September 2025 werden Autofahrerinnen und Autofahrer mit zum Teil erheblichen Einschränkungen rechnen müssen.

"In den letzten Jahren hat die Brücke erheblich unter der Witterung gelitten. Wir haben Probleme mit Tausalz, das in die Stützpfeiler eingedrungen ist", berichtete Stadtsprecher Matthias Hasberg. Die Brücke werde planmäßig weitere Stützpfeiler und eine neue Asphaltdecke erhalten.



Zunächst werde die Brücke teilweise gesperrt. Die in südliche Richtung führenden Fahrspuren werden auf eine Spur bis zum Schleußiger Weg verengt.