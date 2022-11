Leipzig ist aktuell eine der deutschen Großstädte mit den längsten Wartezeiten für die Einbürgerung. "Wir haben einen Antragsstau und bearbeiten jetzt die Fälle von Anfang 2021. Das ist kein befriedigender Zustand", sagt der Leipziger Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal im Gespräch mit MDR SACHSEN. Die Geflüchteten aus der Ukraine binden Personal. "Wir wollen Personal nachsteuern und im nächsten Jahr wieder spürbar mehr Anträge bearbeiten", so Rosenthal weiter.

Aboud Kabbani ist 2015 als Geflüchteter in einem Schlauchboot von der Türkei aus über Griechenland nach Deutschland gekommen. Jetzt lebt er in Leipzig und hat sich in den vergangenen Jahren ein Leben aufgebaut: Er spricht gut Deutsch, hat einen Job, eine Wohnung, er erfülle alle Voraussetzungen für eine Einbürgerung. "Ich habe im März 2021 eine Anfrage für einen Beratungstermin gestellt, doch noch keine Antwort erhalten", sagt der gebürtige Syrer.