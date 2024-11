Während viele Friedhöfe allerdings strenge Zeiten für Trauerfeiern vorgeben müssen , gibt es im Haus Apfelbaum die Zeit und den Raum für individuelle Zeremonien. "Wir haben eine Veranstaltung pro Tag", erklärt Dunker. Dies ermöglicht es den Familien, ihre Trauer durch persönliche Rituale, die sie an dem entsprechenden Tag im Haus Apfelbaum durchführen wollen, auszudrücken oder einfach durch das Verweilen im Haus und im Garten. So gibt es beispielsweise einen kleinen Raum im Haus mit roten Wänden und großer Fensterfront, der mit einem Sofa und einer Bahre ausgestattet ist. Dort könne der offene Sarg platziert werden und den ganzen Tag über können Menschen Abschied nehmen. "Manchmal kommen an einem Tag bis zu 150 Leute", so Dunker.

Die Bestatterin sieht Friedhöfe jedoch als wichtige Orte der Ruhe und Andacht in einer schnelllebigen Welt. Diese sollten erhalten bleiben, sich aber auch modernisieren. "Ich finde es wichtig, Friedhöfe zu haben. Sie sollten Orte sein, an denen man zur Ruhe kommen kann", sagt sie.



In Bezug auf alternative Bestattungsformen hat Katja Dunker eine eher traditionelle Haltung: "Ich bin zum Beispiel überhaupt keine Verfechterin von solchen Sachen, wie eine Urne mit nach Hause zu nehmen. Aber so ein Mini-Löffelchen voll Asche in einer kleinen Erinnerungsdose, wo ich sage, die habe ich immer bei mir in der Hosentasche, sowas finde ich total schön." Außerdem könne die Familie entscheiden, einen Fingerabdruck oder eine Locke zu erhalten.