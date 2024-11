Lena Kreßmanns Vater starb ganz plötzlich. Vergangenes Jahr, an Weihnachten. Wenn die Koordinatorin des Trauercafés für junge Leute davon erzählt, ist sie einerseits selbst Betroffene. Und andererseits Hilfe für andere.

"Ich bin total dankbar, dass wir hier nun die Möglichkeit haben zu helfen, weil ich selber auch geschaut habe nach Trauerbegleitung. Es gab nichts in Erfurt für junge Menschen", sagt sie.

In der Nähe des Erfuter Angers betreibt der Malteser Hilfsdienst "Mary's Refuge". Zentral gelegen, aber etwas versteckt. Wer am ersten Donnerstag im Monat das Trauercafé besuchen will, muss durch einen Hinterhof in die dritte Etage eines Ärztehauses gehen. Hier steht die Tür jedem offen.

Irgendwann fragt nämlich sonst keiner mehr, wie geht es dir mit dem Tod deines Papas? Lena Kreßmann

Auf Facebook machte Lena Kreßmann mit einer Anzeige darauf aufmerksam. "Es ist schwer, den Kontakt herzustellen", sagt sie. Den Kontakt zu jungen Leuten, die einen wichtigen Menschen verloren haben. Wie sie selbst.

Nachdem das ganze Organisatorische des Todesfalls abgearbeitet war, suchte die 27-Jährige nach Trauerbegleitung für sich. Heute bringt sie sich auch selbst bei den Treffen in Erfurt ein. "Austausch ist wichtig. Zu merken, dass es andere gibt, denen Ähnliches passiert ist - eine Trauernde hier hat auch ihren Vater verloren. Wir haben einen guten Kontakt. Irgendwann fragt nämlich sonst keiner mehr: Wie geht es dir mit dem Tod deines Papas?"

Monatliches Angebot für alle aus Thüringen

Ob die Teilnehmerin heute wieder dabei sein wird? Noch unklar. "Es kann sein, dass heute viele herkommen. Es kann sein, dass es keiner ist oder nur eine. Aber es ist wichtig, dass alle wissen, dass es das Angebot gibt", sagt Lena Kreßmann. Vergangenes Mal saßen hier Teilnehmer aus Nordhausen und Zella-Mehlis. Der Treff ist nicht auf Trauernde aus Erfurt begrenzt.

20 Jahre Erfahrung mit Trauernden

Tom Werner leitet das Trauercafé ehrenamtlich. Seit 20 Jahren begleitet er an verschiedenen Orten verschiedene Trauernde - als Trauerpädagoge, aber auch als Trauerredner. Manche waren 60 Jahre verheiratet, als ihr Partner starb, eine Frau verlor kurz vor der Hochzeit ihren Verlobten bei einem Fahrradunfall.

Bei anderen sind Eltern, Geschwister, Freunde gestorben. Alle fühlen den Schmerz, die Trauer, und jeder geht anders damit um, auch wenn es Muster oder Phasen der Trauer gibt.

In der ersten Zeit müssen viele Dinge erledigt werden nach einem Todesfall. "Man kann die Trauer dadurch etwas wegschieben", sagt Lena Kreßmann. "Deswegen suchen viele erst später Hilfe - die wenigsten kommen direkt nach dem Verlust. Sie warten ab." Meist nach einem Vierteljahr oder halben Jahr suchen die Trauernden Beistand.

"Ich habe eine junge Frau begleitet, die kam nach dem Unfalltod ihres Verlobten morgens manchmal nicht aus dem Bett. Sie sagte, da sei eine Mauer, über die sie nicht hinwegkomme. Eine Blockade." Tom Werner versteht, was sie meinte. Er fuhr zu ihr und schaffte es mit seiner herzlichen und warmen Art, dass sie zum verabredeten Termin mit ihm kam.

Manchmal haben die Trauernde einfach keine Kraft. Tom Werner

Bei den Gruppentreffen entscheiden die Trauernden selbst - an dem Tag. "Manchmal reichen kleine Dinge, die schiefgelaufen sind und dann hat derjenige einfach keine Kraft", so Tom Werner.

Er fordert seine Trauernden, aber er hilft ihnen damit auch. Schenkt ihnen kleine weiße Igel, damit sie in schweren Situationen etwas in der Hand haben oder er geht in die Berufsschule und spricht mit der kompletten Klasse über Trauer, wenn es heißt: "Es ist jetzt ein Jahr her, jetzt muss es mal gut sein!" Nein, sagt er, muss es nicht. "Die Zeit heilt alle Wunden - das ist Blödsinn", findet Werner.

An eine Tafel schreibt er die Frage: "Wie gehen die anderen mit meiner Trauer um?" Darum könnte es heute gehen. Ein Angebot. Eine Teilnehmerin sagte noch 'bis Donnerstag' - aber es kann sein, dass sie nicht kommt.

"Das kann am Nebel liegen, daran, dass am Tag etwas blöd gelaufen ist. Es gibt viele Faktoren. Einmal war eine junge Frau auf dem Weg zu unserem Treff und sah jemanden, der sie an den verstorbenen Vater erinnerte. Sie ging weinend nach Hause." Dann fragt Tom Werner nach. Das nächste Mal klappt es vielleicht wieder. Er ist da.

Trauergruppe Das Angebot der Malteser ist für Trauernde kostenfrei. Ehrenamtliche wie Tom Werner gestalten es. Vom Landesverwaltungsamt kommt Fördergeld für die Trauerbegleitung. Auch Bestatter oder andere Anbieter bauen Trauergruppen auf. Ein Vergleich, zum Beispiel der Kosten, lohnt sich.

Trauerpause im Sommer

Draußen ist es inzwischen dunkel. Lena Kreßmann kocht Tee und deckt den Tisch. Sie hat Baguette, Wurst, Käse, Oliven, Aufstriche besorgt. Auf dem Tisch brennt eine Kerze. Die Heizung ist an, doch es zieht kalt durch die offene Tür. Es ist nach 17:30 Uhr, und noch ist niemand gekommen. Erfahrungsgemäß dauert es, bis sich eine Gruppe aufgebaut hat - etwa ein Jahr, sagt Tom Werner.

Im Sommer war eine kleine Trauerpause. Jetzt ist es ungemütlich und grau. Da ist man ansprechbarer für einen Trauertreff. Lena Kreßmann