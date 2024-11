Für diese besondere Form der Bestattung hatten sich Marion Reuther und ihr Mann Klaus entschieden. 46 Jahre haben beide ihr Leben miteinander geteilt. Mitte Juni dieses Jahres ist er nach langer und schwerer Krankheit "friedlich Zuhause" eingeschlafen, wie die Chemnitzerin im Gespräch mit MDR SACHSEN erzählt. Die Trauerfeier fand dann Ende September statt. "Nachdem er entschieden hatte, mit der Dialyse aufzuhören, hatte ich meinen alten Mann zurück. Der war so gefasst und so ruhig mit allem. Er hatte die Chance, sich von allen Kindern zu verabschieden. Wir waren auch noch mal im Erzgebirge, wo wir herstammen", berichtet die Witwe. Er habe seine Wünsche erfüllt gekriegt.

Auch eine sogenannte "Tree of Life"-Bestattung hatte im Raum gestanden. "Doch welches der Kinder hätte den Baum dann nehmen sollen?", so Reuther. Außerdem könne solch ein Baum auch eingehen. "Und auch Blumen, die ich an sein Grab gebracht hätte, wären irgendwann verwelkt."

Der Wunsch, eine bleibende Erinnerung im eigenen Haus und nicht an einem öffentlich zugänglichen Platz zu haben, ist laut Bestatter Paul ein weiterer Grund. Marion Reuther war sich aber sicher: Die Urne ihres Mannes Zuhause, das wäre - abgesehen von der rechtlichen Problematik - für sie nicht infrage gekommen. "Ich wollte meinen Mann nicht als Urne in der Schrankwand stehen haben. Da hätte ich jeden Moment den Tod vor Augen", erklärt sie, "aber wenn ich jetzt in den Schrank gucke, das ist so schön."



Eine ihrer Schwiegertöchter hätte letztens auch gesagt, nun könne ich der Opa nicht mehr einfach vom Esstisch verziehen. "Das sind dann die kleinen Scherze, die unsere Familie macht. Wir haben einen besonderen Humor", fügt sie lachend hinzu.