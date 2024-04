Mit einer neuen Spezialfolie will der Eigentümer des Technischen Rathauses in Leipzig weitere Todesfälle von Vögeln an der Glasfassade verhindern. Wie Wolfram Lässig von der "Hamburger Fondsgrund Investment GmbH" MDR SACHSEN sagte, werde die Folie engmaschiger als bisher mit reflektierenden Punkten im Abstand von sieben Zentimetern bedruckt. In den vergangenen Wochen waren mehrfach Vögel gegen die Fassade geprallt und verstorben, darunter ein Meisenschwarm.