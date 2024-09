Mehr als 20 Jahre lang war der Tierpfleger Jörg Gräser aus dem Leipziger Zoo im Fernsehen bei "Elefant, Tiger & Co." zu sehen. Auch nach seinem selbst erklärten Ausstieg aus der MDR-Serie bleibt er ein Publikumsliebling. Er hat ein Buch geschrieben und geht aktuell in Sachsen auf eine Lesetour. Zum Start in einer Leipziger Buchhandlung hingen ihm die Fans mit einem beachtlichen Frauenüberschuss an den Lippen.

Tierische Pfleglinge mit im Urlaub

Seit seiner Lehrzeit kurz vor dem Mauerfall sei er von Tieren begleitet gewesen, so Gräser. Seine Familie habe viel Verständnis gezeigt. Etwa wenn er ein Falkenei aufpäppelte oder Pfleglinge wie Erdmännchen oder Marder mit in den Urlaub oder in die Straßenbahn nahm. Auch beim Schreiben im Garten haben ihn Tiere begleitet. So habe sich Star "Johnny" neben Gräser gehockt und ihm die Erdmännchen zugeschaut. Zum Schreiben haben ihn Gräsers Worten zufolge jedoch Freunde und Familie angeregt.

Er habe lustige und berührende Momente beschrieben und Verluste von besonderen Tieren, unter denen er gelitten habe, erklärte Gräser. Laut vorgelesen habe er allerdings zuletzt vor mehreren Jahren seinem Sohn. Doch schnell legte sich seine Aufregung und er flocht beim Lesen im ausverkauften Haus weitere Erlebnisse ein. "Er kann sehr lebendig erzählen", lobte eine Zuhörerin. Gräser sei sympathisch wie man ihn aus dem Fernsehen kenne, sagte eine andere Frau im Publikum MDR SACHSEN.

Kein böses Wort über Zoo