Doch der Fluss ist nur einer von vielen in Sachsen, dessen Zustand traurig ist. Die EU macht Vorgaben, wie ein Gewässer sein sollte, wieviel Nitrat es enthalten darf, wie viel Sauerstoff und wie viel Leben es darin braucht. Insgesamt, sagt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther, schnitten Sachsens Flüsse dabei nur mittelmäßig bis schlecht ab: "In Sachsen befinden sich leider nicht einmal ganz sieben Prozent in einem guten ökologischen Zustand, bei Fließgewässern. Bei den Standgewässern sieht es etwas besser aus. Dort sind es 43 Prozent, die schon einen guten ökologischen Zustand haben."

Günther will nachbessern, denn die EU verlangt, dass bis 2027 alle Gewässer Richtung "gut" gebracht werden. Auf drei Regionalkonferenzen bespricht er derzeit den Gewässerzustand. Grundannahme: Wenn man Flüssen wieder ihren natürlichen Lauf lässt und keine Schadstoffe einleitet, stellt sich das ökologische Gleichgewicht meistens von selbst her. Deswegen geht es Günther zunächst darum, viele Bäche aus ihren Rohren und Mauern zu befreien.

Günther sagt: "Wir müssen schauen, wo wir Gewässern mehr Raum geben können. Ein guter Begriff ist eine Redynamisierung von Gewässern. Also das Gewässer müssen Sie sich nicht vorstellen als gerader Graben, wo Wasser abfließt, sondern als etwas, wo Wasser mal schneller, wo es mal langsamer fließt. Wo es deswegen auch mal Land anträgt und woanders abträgt. Und wo es auch einen entsprechenden Bewuchs in der Umgebung gibt."

Für den Gewässerverlauf sind oft die Kommunen verantwortlich, durch die das Wasser fließt. Doch oft fehlen ihnen die finanziellen Möglichkeiten für mehr Ökologie, sagt Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal. "Also für die Gewässer-Unterhaltung brauchen wir alle mehr. Für die Stadt Leipzig, 114 Gewässer, 184 Kilometer, stehen genau 108.000 Euro an Landezuschuss zur Verfügung. Das ist deutlich zu wenig."

Doch Geld sei nur das eine Problem. Es sei vor allem "die planerische Kompetenz, die in den Verwaltungen und in den Büros in dieser Masse nicht da ist, um die gesamte EU-Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen in dieser kurzen Zeitspanne", so Rosenthal.