Dabei ist derzeit offenbar unklar, ob Schreiber in Heidenau überhaupt zur Wahl hätte antreten dürfen. Denn er ist zwar in Heidenau gemeldet, doch nach Informationen von MDR Investigativ nutzt Schreiber vorwiegend eine Wohnung in Dresden-Großzschachwitz und lebt dort schon länger mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Kind. MDR-Reporter überprüften die Informationen am mutmaßlichen Wohnhaus am Donnerstag vor den Kommunalwahlen. Am Klingelschild und Briefkasten standen sowohl Schreibers Name als auch der seiner Freundin.