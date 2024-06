In Sachsen haben 31,8 Prozent der Wahlberechtigten bei der Europawahl für die AfD gestimmt - so das vorläufige Ergebnis, das vom Landeswahlleiter Martin Richter am Morgen bekannt gegeben wurde. Damit ist die AfD bei der Europawahl stärkste Partei in Sachsen, mit einem Zuwachs von 6,5 Prozent im Vergleich zur Europawahl 2019. Vor vier Jahren lag der AfD-Anteil bei 25,3 Prozent.



Zweitstärkste Partei in Sachsen wurde die CDU mit 21,8 Prozent, drittstärkste Partei mit 12,6 Prozent das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die SPD holte 6,9 Prozent der Stimmen, die Grünen 5,9 Prozent und die Linke 4,9 Prozent. In Sachsen haben sich 69,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Europawahl beteiligt. Das sind 7,8 Prozent mehr als bei der Europawahl vor vier Jahren.