Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer sagt eine schwierige Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Sachsen am 1. September voraus. Nach den jetzigen Ergebnissen könne man nicht annehmen, dass die Kenia-Koalition im Freistaat einfach eine Mehrheit zustande bringen könne, sagte Vorländer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Es wird auf das BSW ankommen." Man müsse sogar die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass nur die AfD, die CDU und das BSW in den Landtag einziehen. "Dann hat die CDU ein großes Problem".



Vorländer ist überzeugt, dass es bei der Landtagswahl stärker auf die Person von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hinauslaufen wird, der in Umfragen auf gute persönliche Werte verweisen kann. "Es wird darauf ankommen, ob er es noch einmal schafft, die CDU vor die AfD zu ziehen." Nach dem jetzigen Ergebnis gebe es aber Zweifel.