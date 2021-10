In dieser Hinsicht beginnt "der Westen" für viele Sachsen etwa nicht an irgendeiner Landesgrenze, sondern in Leipzig. Es gibt schließlich gute Gründe, warum für junge Leute auch aus den "alten Bundesländern" eine solche Stadt attraktiver ist als die Provinz, vor allem die ostdeutsche. Denn hier lebt es sich aus ihrer Sicht gar nicht so anders als etwa in Hamburg, nur etwas billiger noch.

Gefühlte Gedanken und ostdeutsche Entfremdung

Das führt zu dem tiefer liegenden Problem einer auch gefühlten Entfremdung zwischen Land und Stadt, in der sich die Menschen vom Land nicht mehr heimisch fühlen. Dieses Gefühl wiederum schlägt sich auch in politischen Einstellungen nieder – unabhängig von den Wahlprogrammen der Parteien, denn die Lebensbedingungen auf dem Land verbessern, das wollen ja alle. Denken und Fühlen fallen hier zusammen. Politische Urteile werden schließlich viel stärker von den Gefühlen bestimmt als die meisten Menschen sich das eingestehen mögen.

Und so geht es nicht nur um fehlende Busse oder lahmes Internet. Auch auf dem Dorf begreifen Menschen, dass Läden oder Schulen irgendwann schließen, wenn keine Kunden oder Kinder mehr da sind. Problematischer ist ihr Gefühl, abgehängt zu sein von dem, was in Städten relevant ist, aber nicht für das eigene Leben, was ihnen über die politischen und medialen Themensetzungen aber vermeintlich aufgedrängt wird. Dieser Empfindung weichen Zusammenhalt und Mitgefühl.

"Fremd in ihrem Land": Was wir aus den USA lernen können

Beispielhaft beschrieben hat diese von Gefühlen und Ressentiments bestimmte "Tiefengeschichte" einer Entfremdung die US-Soziologin Arlie Russel Hochschild in ihrer Untersuchung "Fremd in ihrem Land – Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten" 2016. Nicht alles, was sie als Hintergrund des Wahlsiegs von Donald Trump in den US-Südstaaten entdeckt und aufgeschrieben hat, lässt sich auch auf ostdeutsche AfD-Wähler übertragen – einiges aber schon, etwa wenn es um von ihr ausgemachte "Gefühlsregeln" geht, die hierzulande auch die AfD adressiert. So steht in der 2017 erschienenen deutschen Ausgabe¹:

Die Rechte möchte sich von liberalen Vorstellungen, was sie empfinden sollte, befreien: Freude über frisch verheiratete Homosexuelle, Betroffenheit über die Not syrischer Flüchtlinge. Arlie Russel Hochschild "Fremd in ihrem Land" 2016

Solche im ländlich geprägten Süden der USA gesammelten Eindrücke klingen ähnlich denen der AfD, die bei Ostdeutschen wirken, die sich ähnlich weit entfernt von Berlin sehen wie ihre "Leidensgenossen" vom liberalen New York.