Pendler und Reisende müssen sich von Donnerstag an wieder auf Einschränkungen wegen Streiks einstellen. Betroffen sind Züge der Deutschen Bahn und Flüge des Lufthansa-Konzerns.

Bei der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) zu einem Streik im Personenverkehr am Donnerstag und Freitag aufgerufen - 35 Stunden lang. Damit will Gewerkschaftschef Claus Weselsky nach eigenen Angaben auf die Hauptforderung der Lokführer nach einer 35-Stunden-Woche aufmerksam machen.



Der bundeseigene Verkehrskonzern erwartet auch in Sachsen massive Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr sowie bei S-Bahnen. Die Konzernspitze bittet gar die Reisenden, ihre Reise umzuplanen.