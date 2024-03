Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn (Stand: Mittwoch 6 Uhr) keinen Überblick veröffentlicht, welche Züge fahren sollen. Verschiedene Suchen in der Fahrplanauskunft ergaben, dass über Leipzig - wie bei vergangenen GDL-Streiks - einzelne ICE in Richtung Berlin/Hamburg, Frankfurt am Main und München fahren sollen. Die IC-Züge zwischen Chemnitz und Berlin/Warnemünde entfallen.



Zwischen Dresden und Berlin fahren voraussichtliche keine Fernzüge der DB. Die Eurocitys in Richtung Prag beginnen voraussichtlich in Dresden - mit Ausnahme des Frühzugs. Der EC459 entfällt ebenso wie die Nachtzüge nach Zürich sowie Budapest mit Kurswagen nach Graz.

Bildrechte: MDR/L. Müller