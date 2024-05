Nach dem ersten Wahlgang bei der Kommunalwahl gibt es zudem einen Ortschaftsbürgermeister, den das BSW stellt. Im Kreis Nordhausen wurde der Gastronom Robert Henning mit 56,6 Prozent der Stimmen zum Ortschaftsbürgermeister gewählt. Henning setzte sich gegen Claudia Schmidt-Krumbein von der CDU durch. Dazu gratulierte auch Parteivorsitzender Wagenknecht via Kurznachrichten-Netzwerk X. Die Landgemeinde Bleicherode hat insgesamt 14 Ortschaften. Bürgermeister von Bleicherode ist Frank Rostek von der CDU. Bei den Bürgermeisterwahlen in Zeulenroda-Triebes holte die BSW-Kandidatin Anja Tischendorf mit 11,1 Prozent den dritten Platz und schaffte es damit nicht in die Stichwahl.